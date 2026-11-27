iOS 28 : une refonte majeure des notifications sur iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait enfin s’attaquer à l’un des aspects les plus critiqués d’iOS : la gestion des notifications. Aux dernières rumeurs, iOS 28 apporterait une refonte importante du Centre de notifications, avec l’objectif potentiel de faciliter le tri des alertes et de limiter leur accumulation sur l’écran de l’iPhone.
Après avoir multiplié les nouveautés liées à Apple Intelligence, Apple pourrait désormais s'attaquer à d'autres chantiers plus anciens. Apparemment, iOS 28 devrait apporter des changements significatifs au Centre de notifications de l’iPhone. Mais à ce stade on ne sait si Apple prévoit simplement une nouvelle interface ou une réorganisation plus complète des alertes.
Actuellement, iOS permet déjà de regrouper les notifications par application, de programmer des résumés et de personnaliser les alertes autorisées. Mais ces possibilités demeurent relativement limitées lorsqu’il s’agit de gérer un grand nombre de notifications provenant de différentes applications. Une évolution de ce système pourrait donc améliorer sensiblement l’expérience quotidienne des utilisateurs.
Ces dernières années, Apple a progressivement enrichi son système de notifications, notamment grâce à l’IA. Avec Apple Intelligence, l’iPhone peut désormais mettre en avant certaines notifications jugées prioritaires et proposer des résumés de plusieurs messages ou alertes. Il s'agit de permettre aux utilisateurs d’identifier plus rapidement les informations importantes, sans avoir à parcourir l’ensemble des notifications reçues.
Mais ces fonctions ne remplacent pas véritablement un système de classement avancé. Les alertes continuent de s’accumuler, parfois sans distinction suffisamment claire entre les messages personnels, les informations importantes et les nombreuses sollicitations commerciales. La future mise à jour pourrait donc aller au-delà de la simple hiérarchisation des notifications.
Sur Android, Google a récemment introduit plusieurs améliorations destinées à limiter l’encombrement du panneau de notifications. Avec Android 16, les Pixel bénéficient notamment d’une fonction capable de classer automatiquement certaines alertes dans différentes catégories.
Le système distingue notamment les promotions, les actualités, les réseaux sociaux et les notifications suggérées. Les alertes considérées comme moins importantes peuvent ainsi être regroupées et rendues silencieuses. L’utilisateur conserve la possibilité d’activer certaines catégories et de choisir si les groupes de notifications doivent être automatiquement développés.
Cette approche permet de réduire le nombre d’alertes affichées individuellement, tout en conservant la possibilité de les consulter ultérieurement. Apple pourrait s’inspirer d’un fonctionnement similaire, mais il s’agit pour le moment d’une simple hypothèse. Rien n’indique que la firme envisage de reprendre les catégories ou les mécanismes utilisés par Google.
Traditionnellement, iOS 28 devrait être présenté lors de la WWDC 2027, avant une disponibilité publique à l’automne. La refonte des notifications pourrait également concerner iPadOS 28, voire macOS 28, afin de proposer une gestion plus cohérente des alertes entre les différents appareils de l’écosystème Apple. Cette éventuelle extension n’a toutefois pas été évoquée par les sources à l’origine de la rumeur.
La gestion des notifications constitue un élément central de l’expérience sur smartphone, mais elle a relativement peu évolué sur iPhone malgré les nombreuses nouveautés introduites ces dernières années. Les fonctions d’Apple Intelligence apportent quelques améliorations, sans véritablement résoudre le problème de l’accumulation des alertes, notamment celles provenant des applications commerciales et des réseaux sociaux.
Une organisation automatique par catégories, associée à des réglages plus précis, pourrait donc constituer une évolution intéressante. Pour le moment, la seule information rapportée concerne une refonte importante du Centre de notifications. Il faudra attendre de nouvelles indiscrétions, ou la présentation officielle d’iOS 28, pour en connaître les véritables contours.
Une refonte du Centre de notifications avec iOS 28
Après avoir multiplié les nouveautés liées à Apple Intelligence, Apple pourrait désormais s'attaquer à d'autres chantiers plus anciens. Apparemment, iOS 28 devrait apporter des changements significatifs au Centre de notifications de l’iPhone. Mais à ce stade on ne sait si Apple prévoit simplement une nouvelle interface ou une réorganisation plus complète des alertes.
Actuellement, iOS permet déjà de regrouper les notifications par application, de programmer des résumés et de personnaliser les alertes autorisées. Mais ces possibilités demeurent relativement limitées lorsqu’il s’agit de gérer un grand nombre de notifications provenant de différentes applications. Une évolution de ce système pourrait donc améliorer sensiblement l’expérience quotidienne des utilisateurs.
Apple Intelligence n’a pas tout réglé
Ces dernières années, Apple a progressivement enrichi son système de notifications, notamment grâce à l’IA. Avec Apple Intelligence, l’iPhone peut désormais mettre en avant certaines notifications jugées prioritaires et proposer des résumés de plusieurs messages ou alertes. Il s'agit de permettre aux utilisateurs d’identifier plus rapidement les informations importantes, sans avoir à parcourir l’ensemble des notifications reçues.
Mais ces fonctions ne remplacent pas véritablement un système de classement avancé. Les alertes continuent de s’accumuler, parfois sans distinction suffisamment claire entre les messages personnels, les informations importantes et les nombreuses sollicitations commerciales. La future mise à jour pourrait donc aller au-delà de la simple hiérarchisation des notifications.
Android montre déjà la voie
Sur Android, Google a récemment introduit plusieurs améliorations destinées à limiter l’encombrement du panneau de notifications. Avec Android 16, les Pixel bénéficient notamment d’une fonction capable de classer automatiquement certaines alertes dans différentes catégories.
Le système distingue notamment les promotions, les actualités, les réseaux sociaux et les notifications suggérées. Les alertes considérées comme moins importantes peuvent ainsi être regroupées et rendues silencieuses. L’utilisateur conserve la possibilité d’activer certaines catégories et de choisir si les groupes de notifications doivent être automatiquement développés.
Cette approche permet de réduire le nombre d’alertes affichées individuellement, tout en conservant la possibilité de les consulter ultérieurement. Apple pourrait s’inspirer d’un fonctionnement similaire, mais il s’agit pour le moment d’une simple hypothèse. Rien n’indique que la firme envisage de reprendre les catégories ou les mécanismes utilisés par Google.
Une présentation attendue en juin 2027
Traditionnellement, iOS 28 devrait être présenté lors de la WWDC 2027, avant une disponibilité publique à l’automne. La refonte des notifications pourrait également concerner iPadOS 28, voire macOS 28, afin de proposer une gestion plus cohérente des alertes entre les différents appareils de l’écosystème Apple. Cette éventuelle extension n’a toutefois pas été évoquée par les sources à l’origine de la rumeur.
Qu’en penser ?
La gestion des notifications constitue un élément central de l’expérience sur smartphone, mais elle a relativement peu évolué sur iPhone malgré les nombreuses nouveautés introduites ces dernières années. Les fonctions d’Apple Intelligence apportent quelques améliorations, sans véritablement résoudre le problème de l’accumulation des alertes, notamment celles provenant des applications commerciales et des réseaux sociaux.
Une organisation automatique par catégories, associée à des réglages plus précis, pourrait donc constituer une évolution intéressante. Pour le moment, la seule information rapportée concerne une refonte importante du Centre de notifications. Il faudra attendre de nouvelles indiscrétions, ou la présentation officielle d’iOS 28, pour en connaître les véritables contours.