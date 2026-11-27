Une refonte du Centre de notifications avec iOS 28

Apple Intelligence n’a pas tout réglé

Android montre déjà la voie

Une présentation attendue en juin 2027

Qu’en penser ?



La gestion des notifications constitue un élément central de l’expérience sur smartphone, mais elle a relativement peu évolué sur iPhone malgré les nombreuses nouveautés introduites ces dernières années. Les fonctions d’Apple Intelligence apportent quelques améliorations, sans véritablement résoudre le problème de l’accumulation des alertes, notamment celles provenant des applications commerciales et des réseaux sociaux.



Une organisation automatique par catégories, associée à des réglages plus précis, pourrait donc constituer une évolution intéressante. Pour le moment, la seule information rapportée concerne une refonte importante du Centre de notifications. Il faudra attendre de nouvelles indiscrétions, ou la présentation officielle d’iOS 28, pour en connaître les véritables contours.

Après avoir multiplié les nouveautés liées à Apple Intelligence, Apple pourrait désormais s'attaquer à d'autres chantiers plus anciens. Apparemment,. Mais à ce stade on ne sait si Apple prévoit simplement une nouvelle interface ou une réorganisation plus complète des alertes.Actuellement,. Mais ces possibilités demeurent relativement limitées lorsqu’il s’agit de gérer un grand nombre de notifications provenant de différentes applications. Une évolution de ce système pourrait donc améliorer sensiblement l’expérience quotidienne des utilisateurs.Ces dernières années,. Avec Apple Intelligence, l’iPhone peut désormais mettre en avant certaines notifications jugées prioritaires et proposer des résumés de plusieurs messages ou alertes. Il s'agit de permettre aux utilisateurs d’, sans avoir à parcourir l’ensemble des notifications reçues.. Les alertes continuent de s’accumuler, parfois sans distinction suffisamment claire entre les messages personnels, les informations importantes et les nombreuses sollicitations commerciales. La future mise à jour pourrait doncSur Android, Google a récemment introduit plusieurs améliorations destinées à limiter l’encombrement du panneau de notifications. Avec Android 16, les Pixel bénéficient notamment d’une fonction capable de classer automatiquement certaines alertes dans différentes catégories.Le système distingue notamment les promotions, les actualités, les réseaux sociaux et les notifications suggérées.. L’utilisateur conserve la possibilité d’activer certaines catégories et de choisir si les groupes de notifications doivent être automatiquement développés.Cette approche permet de, tout en conservant la possibilité de les consulter ultérieurement. Apple pourrait s’inspirer d’un fonctionnement similaire, mais il s’agit pour le moment d’une simple hypothèse. Rien n’indique que la firme envisage de reprendre les catégories ou les mécanismes utilisés par Google.. La refonte des notifications pourrait également concerner iPadOS 28, voire macOS 28, afin de proposer une gestion plus cohérente des alertes entre les différents appareils de l’écosystème Apple. Cette éventuelle extension n’a toutefois pas été évoquée par les sources à l’origine de la rumeur.