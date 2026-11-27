Du titane imprimé en 3D pour l'iPhone de 2027

Une technologie déjà utilisée par Apple

Un iPhone presque entièrement en verre ?

Qu'en penser ?



Au-delà du simple retour au titane, cette rumeur est intéressante en ce qu'elle témoigne d'une possible évolution des méthodes de production d'Apple. Après l'Apple Watch, l'extension de la fabrication additive à un produit commercialisé dans des volumes aussi importants que l'iPhone constituerait une nouvelle étape industrielle pour Cupertino.



Apple disposerait ainsi de nouvelles possibilités en matière de design, mais aussi de réduction de sa consommation de matières premières. Les futurs iPhone Pro sont attendus à l'automne 2027. Quant à leur appellation commerciale — iPhone 20 Pro plutôt qu'iPhone 19 Pro —, elle n'a évidemment pas encore été confirmée par Apple.

Les rumeurs se multiplient autour de l'iPhone qui sortira à l'occasion de son vingtième anniversaire. Dans une nouvelle publication sur, le leakeraffirme qu'Apple envisage deLa firme utiliserait un procédé de fusion laser de poudre de titane, qui permettrait notamment d'améliorer la résistance mécanique du châssis. Le leaker semble d'ailleurs particulièrement sûr de ses informations, invitant ses abonnés à faire une capture d'écran de sa publication pour pouvoir la ressortir lors de la présentation des smartphones l'année prochaine !Il y a quelques jours déjà, ce dernier évoquait. Pour rappel, Apple avait introduit ce matériau avec les iPhone 15 Pro en septembre 2023, avant de revenir à l'aluminium.En pratique, cette méthode de fabrication est loin d'être étrangère à Cupertino. Apple utilise déjà, après avoir inauguré ce procédé avec les générations précédentes. La firme y a également recours pour le logement du port USB-C de l'iPhone Air.Contrairement aux techniques traditionnelles d'usinage, ce procédé de fabrication additive consiste à. Cette technologie présente plusieurs avantages. Elle permet notamment de concevoir des structures aux géométries plus complexes, difficilement réalisables avec les méthodes conventionnelles, tout en réduisant considérablement les pertes de matière première lors de la fabrication.. Pour les vingt ans de son smartphone, Apple travaillerait en effet sur un iPhone faisant la part belle au verre, avec des bords incurvés et des bordures d'écran quasiment invisibles.Selon Mark Gurman,. La possibilité de fabriquer des structures métalliques aux formes particulièrement complexes pourrait ainsi faciliter l'intégration des différents composants dans ce nouveau châssis, tout en assurant la rigidité de l'ensemble.. L'aluminium utilisé sur les actuels iPhone 18 Pro présente une conductivité thermique nettement supérieure à celle du titane, un paramètre non négligeable au regard de la puissance croissante des puces et des besoins liés à Apple Intelligence.