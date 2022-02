Safari perd des utilisateurs, bientôt sorti du trio de tête ?

nouvel Internet Explorer

Mais ce chiffre est en baisse constante depuis des mois (10.38% rien qu'en janvier dernier), ce qui pourrait faire sortir le butineur d'Apple du trio de tête assez rapidement. En effet,Si Safari continue sa petite descente, il pourrait bientôt se retrouver quatrième... La part de marché de Safari est artificiellement gonflée par les statistiques d'iOS, où il figure seul browser autorisé, mais aussi sur Mac où il est installé par défaut -rappelons que Safari n'est plus disponible sous Windows depuis des années.La récente modification des onglets a viré à la catastrophe l'an dernier, obligeant Apple à revenir en arrière, mais ce n'est sans doute pas la seule cause.. Et ce n'est pas mieux du côté des utilisateurs, où il enchaîne les bugs comme celui-ci particulièrement ennuyeux depuis Monterey qui bloque carrément le chargement des pages.