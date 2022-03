Ukraine : la lettre de Skylum (Aurora, Luminar...) caché "sous les bombes"

Nous écrivons littéralement cet e-mail depuis nos cachettes - abris anti-bombes en sous-sols.Skylum a été fondée en Ukraine et nous sommes extrêmement fiers que la majorité de nos opérations soient basées à Kyiv. Aujourd'hui, nous demandons de l'aide et du soutien à notre communauté Skylum.Le 24 février à 5 heures du matin, la Russie a lancé l'invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine. En ce moment, il y a des frappes de missiles et des bombardements de villes ukrainiennes pacifiques. Nous devons cacher nos familles dans des abris anti-bombes et protéger notre terre avec des armes.Cette sanglante guerre russe a déjà coûté la vie à 198 civils. 33 enfants ont été blessés et 3 ont été tués.S'il vous plaît, comprenez que cette guerre ne se déroule pas dans un pays lointain, mais littéralement là où nous vivons. L'armée russe nous attaque dans les rues de nombreuses grandes villes ukrainiennes. Pour soutenir l'Ukraine, veuillez suivre ce lien et découvrez comment vous pouvez nous aider à nous défendre contre l'invasion russe.