Démontage du Mac Studio : SSD non soudés et une grosse puce M1 Ultra

La puce M1 Ultra, ici comparée au Ryzen 3 3300X

Integrated Heat Spreader

Cette intéressante vidéo de la chaine YouTube Max Tech est pleine d'enseignements, à commencer parComme nous le soupçonnions, les vis ce cachent simplement sous le patin circulaire en caoutchouc situé sous la machine.Une fois ces dernières retirées, le panneau inférieur en aluminium s'enlève simplement, dévoilant les antennes Wi-Fi (au nombre de trois) et permettant d'apercevoir l'alimentation de 370W dont les composants sont placés sur une coupelle en aluminium, puis(un seul est occupé sur le modèle démonté)(qui sont différents de ceux des Mac Pro, le module SSD -qui ne comprend que la mémoire flash, le contrôleur est gérée par la puce T2 ou M1- de ces derniers étant également plus long). Ceci est tout de même une bonne nouvelle (un port M.2 en PCIe 4.0 aurait évidemment été encore mieux, simplifiant l'évolution/remplacement du stockage), carque ce soit chez Apple ou chez un constructeur tiers.Le démontage permet également d'apprécier le système de refroidissement (ici celui d'une puce M1 Ultra) prenant en sandwich le SoC de Cupertino (avec une backplate dotée de deux caloducs) dont nous pouvons pour la première foisIl faut dire que l'IHS (pour, la plaque en métal servant à protéger la puce et à permettre une meilleure dissipation de la chaleur) cache(cette conception empêchant donc toute évolution de la quantité de mémoire vive).