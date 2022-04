Les Mac Studio ne sont pas tous les mêmes (à configuration identique)

Retrouvez nos tests du Mac Studio

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

La chaine Linus Tech Tips a publié une nouvelle vidéo sondant les entrailles du Mac Studio afin de vérifier s'il est possible de remplacer les modules de mémoire flash du stockage interne. Pour valider cette hypothèse, la chaine s'est procuré deux modèles à la configuration rigoureusement identique de Mac Studio.(Lite-On et Delta, avec des conceptions et composants différents), certainement afin d'éviter les éventuels problèmes d'approvisionnement (la vidéo ne précise pas si les deux modèles sont fabriqués en Chine, ou si l'un d'eux provient de Malaisie). Ceci n'a rien de problématique, et de nombreux constructeurs font de même, certains PC portables (ainsi que des cartes mères, ou des SSD) portant la même référence abritent même parfois des composants totalement différents au fil du temps, en fonction des tarifs du marché et de l'approvisionnement.Par la suite, la vidéo arrive à la même conclusion que ce que l'on a pu voir ailleurs.(via un second Mac et le mode DFU),. La stratégie officielle d'Apple étant de placer des modules de mémoire flash qui sont reliés au contrôleur intégré aux puces Apple Silicon, pour des soucis de performances, de sécurité et de coût (le tout assaisonné d'une bride logicielle empêchant le remplacement par l'utilisateur). Une autre façon de faire, serait de placer des SSD complets (flash et contrôleur) au format M.2 en PCIe 4.0, avec des performances équivalentes (et une petite trappe, facile à intégrer sur une machine comme le Mac Studio , qui permettrait de faire évoluer simplement le stockage), mais cela ne semble clairement pas le chemin emprunté par Cupertino, préférant vendre ses options de stockage à prix d'or.