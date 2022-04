Mac : Apple conforterait sa quatrième place sur le marché mondial des ordinateurs

un exploit jamais vu depuis 2012

Retrouvez nos tests en vidéo du Mac Studio !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Pour rappel dans cette catégorie, sont regroupés les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail. D'après IDC, il faut s'attendre à une diminution de 5,1 % au premier trimestre de 2022, mais le marché devrait faire mieux que les prévisions.Avec 7,2 millions d’expéditions (et une part de 8,9%), Cupertino conserverait la quatrième place derrière Lenovo, HP et Dell. Apple (+4,3% sur un an) s’en sortirait d’ailleurs plutôt bien, affichant une progression, avec Dell (+6,1%) et surtout ASUS (+17,7%). Le succès serait donc au rendez-vous des derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces . Tous les autres constructeurs s'afficheraient(-9,2% pour Lenovo et -17,8% pour HP).Malgré tout, après deux années de croissance à deux chiffres, le cabinet d'analyse estime que. Malgré les nombreux problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, 80,5 millions de PC auraient été expédiés au cours du trimestre. Il s’agit là du septième trimestre consécutif où les expéditions mondiales auraient dépassé les 80 millions,