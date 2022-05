Puces AX : Apple accuse d'anciens ingénieurs d'être partis avec des Go de secrets industriels...

. En tout, on parle quand-même d'une quarantaine de personnes, dont Bhasi Kaithamana et Wen Shih-Chieh, aka "Ricky", parmi les plus renommés. Ces départs à répétitions laissaient d'ailleurs entendre que les faibles gains entre l'A14 et l'A14 seraient imputables à cet exode massif de personnel qualifié.Durant l'été 2021, plusieurs personnes auraient copié plusieurs. Après plusieurs courriers d'avocat restés lettre morte, la Pomme n'aurait eu d'autre choix que d'attaquer Rivos en justice, d'autant que la firme développe apparemment des puce concurrentes de celles d'Apple -bien que, rappelons-le, Cupertino ne commercialise pas ses propres processeurs en dehors de ses intégrations maison., pour monter un dossier solide contre ses anciens employés malveillant. D'ailleurs, cela pose évidemment question quant à la surveillance du personnel en place au sein de l'entreprises, que certains ont déjà dénoncé à plusieurs reprises. Les ingénieurs en questions auraient aussi tenté d'effacer leurs traces apparemment sans succès.In fine,, et plus étonnant, des royalties sur les produits de la société, plutôt que des dommages et intérêts, ou l'arrêt de la commercialisation des puces.