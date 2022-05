Zoom booste sa plateforme avec ses apps pour gérer ses réunions

Miro

Breakout Rooms

Ayant particulièrement profité des conditions sanitaires,, mettant en évidence certaines applications (disponibles sur le Zoom Market Place ) et fonctionnalités pour améliorer la collaboration et la créativité dans ces réunions mixtes.. Ainsi, les hôtes peuvent commencer des démonstrations à partir de n'importe quelle application et utiliser, un tableau blanc en ligne qui permet aux participants d'interagir, de co-créer et de poser des idées en temps réel. Ou encore l'application, pour gérer son groupe sur un travail en particulier, tout en laissant l'audio actif sans ouvrir un nouvel onglet. L'optionoffrira une petite pause ludique, afin de jouer chacun son tour.dans laquelle les participants peuvent se diviser en petits groupes pour des discussions particulières.L'app Welo recrée un espace collaboratif, dans lequel les participants vont pouvoirL'app twine for Zoom est tournée vers(règles personnalisées, interventions chronométrées et consécutives, changer de discussion...).