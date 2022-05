Des sauvegardes Time Machine sur iCloud, ça vous tente (sondage) ?

Selon les sources du leaker Majin Bu , visant parfois juste,. Si cette éventualité pourrait être intéressante (cela dépendra évidemment des débits réseaux disponibles. A oublier de suite avec une connexion ADSL sous Xanax) cela demandera peut-être d'ajuster les possibilités de stockage des plans iCloud d'Apple (bien que l'on puisse atteindre 4 To en cumulant un abonnement iCloud+/Apple One Premier et une option de stockage ajoutant 2 To pour 9,99 euros par mois). On pourrait alors imaginer une formule Apple One supplémentaire donnant accès à un espace de stockage important (illimité ?) uniquement dédié aux sauvegardes Time Machine et ajoutant de l'attrait aux services de Cupertino (un axe de développement important actuellement pour la firme)., et n'empêcherait pas les utilisateurs de conserver une sauvegarde en local sur un volume nettement plus rapide (cela pousserait également les utilisateurs à opter pour des formules d'abonnements proposant davantage de stockage). Majin Bu ajoute que Cupertino pourrait également dévoiler de nouvelles bornes AirPort (et de nouvelles Time Capsule ?) en Novembre.