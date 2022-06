Le musée Apple de Varsovie a ouvert ses portes !

la quintessence de la fusion d'hier et de demain [...] exactement comme la marque Apple

réplique fonctionnelle et fidèle d’un Apple I

les visiteurs puissent voir à quoi ressemblait le début - à quel point il était primitif et très simple. Le boîtier de la pomme 1 était en bois ! Rien de tel que ce que nous avons aujourd'hui

Dévoilé en avril dernier, le tout nouveau musée dédié au monde d’Apple a enfin ouvert ses portes , le 28 mai dernier. Rappelons que ce musée est situé sur un site industriel très particulier : une ancienne usine -la Norblin Factory- à Varsovie, en Pologne. D'après Jacek Lupina, propriétaire du musée, le site représenteraitSelon le site dédié au musée, l’Apple Museum Poland abrite une vaste collection, qui se dit être « la plus grande et la plus complète » au monde, composée de quelque 1 600 articles tous liés à l’histoire et au développement de la firme californienne, et ce, sur environ 350 m2 de surface. On peut ainsi (re)découvrir des anciens ordinateurs Apple et NeXT, dont une. Même si ce n'est pas un exemplaire original, ce modèle a tout de même été particulièrement soigné et intègre même une signature authentique de WOZ.Pour son propriétaire, le but est de montrer l’évolution de la société californienne sur plus de quatre décennies. Il indique en effet queParmi les appareils exposés, les visiteurs peuvent également retrouver de nombreux iPhone, iPod, accessoires et périphériques, mais aussi assister à des démonstrations de logiciels et des expériences multimédias, afin de “se plonger dans l'espace-temps construits autour des collections d'Apple”. Enfin, le musée fait bien sa promotion en promettant “un contenu unique, des affiches et des produits commémoratifs”.