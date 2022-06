Le lancement du nouveau MacBook Air serait-il imminent ?

A quelques jours de la WWDC,sur les prochaines annonces d'Apple. Si la firme réserve cette semaine à venir à ses nouveautés logicielles,, sur lesquels certains fondent beaucoup d'espoirs. Cette année, beaucoup s'interrogent sur le lancement duActuellement, certains clients sont. Ce problème qui dure depuis des mois ne se résoudra certainement pas cet été -certains modèles de Mac Studio n'étant pas disponibles avant la fin août.Mais si on se penche davantage sur la question,-certains modèles allant jusqu'au 29 juillet ! (à c'est plus rapide de le prendre sur le Refurb). Faut-il y voir un indice d'un très faible stock et d'un lancement imminent ?Entièrement redessiné, ce nouveau MacBook Air devrait bénéficier d'un nouveau SoC s'appuyant sur les cœurs performants Avalanche et efficients Blizzard de l'A15 (la puce M1 se basant sur les cœurs Firestorm et Icestrom de l'A14). Il devrait ainsi offrir, plus importantes que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performantes lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités. N'hésitez à relire notre avis sur le sujet