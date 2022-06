Le nouveau dock Plugable permet de connecter 3 moniteurs externes 1080p 60Hz aux Mac M1

Pour rappel, les MacBook Air M1 Mac mini M1 (un moniteur en HDMI et un en Thunderbolt pour ce dernier), ainsi que l' iMac M1 (il est toutefois possible de s'affranchir de cette limite en passant par la technologie DisplayLink ). C'est exactementce que propose ce dock Plugable en proposant quatre ports HDMI dont deux s'appuient sur les pilotes DisplayLink pour offrir l'affichage sur deux moniteurs supplémentaires (en sus de celui permis de base) en 1080p 60Hz sur les Mac M1 (un des ports HDMI utilise le DisplayPort MST ce qui limitera l'affichage en mode miroir sur Mac, ce qui n'empêchera pas d'utiliser 3 moniteurs en mode étendu sur les Mac M1).Le dock Plugable propose en sus un port USB-C avec Power Delivery 96W, un lecteur de carte SD 4.0, un port USB-C à 5 Gb/s, quatre ports USB-A à 5 Gb/s, un port Gigabit Ethernet, ainsi qu'une entrée et une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres.(frais de port en sus pour la France).