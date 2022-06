iA Writer s'améliore et prend en charge les liens wikilinks

la mise à jour la plus importante

Avec cette itération numérotée 6.0,. L'éditeur de texte en Markdown accueille ainsi de nombreuses nouveautés dont la gestion des liens wikilinks permettant de lier deux fichiers au sein de l'application. Pour cela, il faudra utiliser les baliseset une fonction d'autocomplétion proposera des fichiers issus de votre bibliothèque (et le créera s'il n'existe pas). L'application propose également la navigation au sein de l'historique, des menus éclairs personnalisables, l'aperçu en vue scindée sur iPad (affichage de éditeur et de l'aperçu côte à côte, avec la possibilité de synchroniser ou non le défilement), et de nombreuses autres améliorations (liste complète ici ).La mise à jour est proposée gratuitement à l'ensemble des utilisateurs disposant d'une licence.(contre 29,99 euros auparavant, mais l'éditeur ne cède pas aux sirènes de l'abonnement). Il faudra également se fendre à nouveau de 49,99 euros si vous désirez utiliser l'application sur iOS/iPadOS et macOS (une version d'essai de 14 jours sur Mac est proposée sur la page officielle de l'éditeur ) . Le programme nécessite 55,2 Mo de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 12.0 minimum, et 23 Mo sur un Mac sous macOS 10.11 minimum.