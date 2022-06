Le PCIe 7.0 offrira 8 fois la bande passante du PCIe 5.0 (qui n'est pas encore dispo dans nos Mac)

Du PCIe 3.0 dans le Mac Pro

Alors que le PCIe 6.0 n'est encore qu'un rêve et que le PCIe 4.0 arrive seulement dans nos Mac (le PCIe 5.0 est pris en charge par les Intel Alder Lake de douzième génération et par les futur AMD Ryzen 7000 prévus pour la fin de l'année),La norme PCIe affiche une bande passante doublée à chaque génération (environ tous les trois ans) et le PCIe 7.0 ne dérogera pas à la règle en affichant une bande passante maximale (sur 16 lignes et en bidirectionnel) de 512 GO/s.Il faudra bien entendu que les périphériques évoluent pour mettre à profit une telle bande passante. Pour rappel, en fin d'année dernière, quelques constructeurs ont montré des SSD PCIe 5.0 capables d'offrir des débits atteignants 14 000 Mo/s. De même, les cartes graphiques les plus puissantes ne sont pas encore bridées par le PCIe 4.0. Les différents constructeurs du marché disposent toutefois d'un peu de temps puisque