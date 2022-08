Des Mac Studio M1 Ultra et M1 Max en stock, livrés dès demain

Retrouvez nos tests en vidéo du Mac Studio

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Alors qu'il faut attendre une livraison prévue entre le 11 et le 18 août pour le Mac Studio M1 Max et entre le 22 septembre et le 6 octobre pour la version M1 Ultra en passant par l'Apple Store,Le M1 Max (plus facile à trouver et également disponible dans d'autres boutiques comme la Fnac Darty ) avec 10 cœurs CPU et 24 cœurs GPU, 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD ainsi que le M1 Ultra avec 20 cœurs CPU et 48 cœurs GPU, 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD sont ainsi disponibles aux tarifs habituels de 2299 et 4599 euros