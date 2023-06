Retrouvez tous nos tests du MacBook Air 15", Mac Studio et Mac Pro M2 Ultra !

Un MacBook Air 15" convaincant... sauf le tarif !

Mac Studio ou Mac Pro ? Le match !

, Mac Studio avec la dernière puce M2 Ultra, le premier Mac Pro Apple Silicon... Il était rare de voir autant de machines durant la WWDC, plutôt consacrée au logiciel habituellement. Apple voulait sans doute finir sa transition cette année, quitte à sacrifier un peu le Mac Pro, une machine qui n'a jamais été aussi fermée...Avec une puce M2 très puissante, cette configuration permet de travailler dans de meilleures conditions sans casser sa tirelire pour un MacBook Pro 14 ou 16".Toujours, y compris pour des tâches créatives autrefois réservées aux gammes supérieures.Mais, difficile de se faire une configuration sympa sans mettre plus de 2000€... Au point qu'Apple semble faire face à des ventes difficiles Enfin, n'oubliez pas d'aller voir nos tests de housses spécifiques pour ces machines de la marque française MW.Pourtant, ces deux machines partagent pratiquement tout :. La différence se fera, comme on va le voir, sur la connectique et les extensions internes, modulo de nombreux compromis liés à l'architecture ARM.En net progrès par rapport à la génération M1 Ultra,En revanche, le CPU progresse peu, comme attendu. Le Mac Studio reste une machine polyvalente, homogène, bien équipée et avec une connectique riche, tout en se montrant parfaitement silencieuse. Et le prix n'est finalement pas si élevé pour une machine de cette envergure !Avec la même puce M2 Ultra que le Mac Studio, le Mac Pro n'offre aucun intérêt sur le plan des performances. Avec la RAM, le CPU et le GPU soudés, et impossible à faire évoluer, il perd une grande partie de son intérêt initial.. Même le stockage interne s'avère compliqué, obligeant à utiliser des ports PCIe et des câbles propriétaires. Vivement la version M3 Extreme, et prions qu'Apple repenser l'architecture interne de la machine !Retrouvez aussidans notre comparatif :