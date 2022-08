Synology Drive : la dernière beta gère enfin les Mac M1/M2 !

La dernière beta de Synology Drive (Merci Alex qui gagne 1 mois VIP ) propose enfin une app universelle -native à la fois sous Intel et Apple Silicon (ARM) :D'après notre lecteur, le retrait de Rosetta 2 (l'émulateur Intel) permet à la fois. Ce type d'app tourne en effet en tâche de fond sur quantité de machines et est souvent utilisée pour synchroniser des données -chaque optimisation est toujours bonne à prendre.Rappelons queet permettant la sauvegarde et l'accès à vos données de manière sécurisée et très rapide, y compris à distance. Drive permet notamment d'utiliser son NAS à distance comme une véritable petite machine virtuelle : interfaces simples, gestion des dossiers, synchronisation des données, sauvegardes TimeMachine, décompression ZIP en temps réel... Bref,Si vous voulez, une version 2 baies (2 disques), vendu moins de 200€ , à connecter en Ethernet, et qui est largement suffisant pour du stockage ou des sauvegardes Time Machine, et parfaitement compatible Mac.