La prochaine génération de Thunderbolt et l'USB 4 v2.0 pourront atteindre 120 Gb/s

USB 4 v2.0

Une prochaine génération de Thunderbolt en approche

Si les périphériques USB 4 ne courent pas les rues, de nombreuses machines disposent d'ores et déjà de ports compatibles,(3 ou 4 selon la machine). L'USB Implementers Forum (ou USB-IF) vient de publier les spécifications techniques de la version 2.0 de l'USB 4 , soit le double de ce que proposent actuellement la version 1.0 de l'USB 4 et le Thunderbolt 3/4, et même(le débit sera alors limité à 40 Gb/s dans l'autre sens). Ces débits pourront être mis à profit afin d'assurer l'affichage en très haute définition (8K et plus) et avec des fréquences de rafraichissement élevées (et peut-être pour des périphériques de stockages ultra performants).L'USB 4 V2.0 s'appuie sur une nouvelle architecture et l'USB Promoter Group indique que les 80 Gb/s pourront être atteints avec des câbles passifs existants prenant actuellement en charge 40 Gb/s, ainsi que via de nouveaux câbles actifs certifiés 80 Gb/s. L'USB 4 V2.0 sera rétrocompatible avec la V1.0, l'USB 3.2, l'USB 2.0 et le Thunderbolt 3, les évolutions de l'architecture permettront également de dépasser les 20 Gb/s en USB 3.2 et d'offrir la gestion des dernières évolutions des normes DisplayPort (2.1) et du PCIe.De son côté, Intel dévoile laavec des spécifications techniques qui sont très proches (80 Gb/s, et 120 Gb/s de manière dynamique), si ce n'est identiques, à ce que propose l'USB-IF pour l'USB 4 V2.0.En effet, l'USB Implementers Forum précise que certains fabricants d'accessoires ne jouent pas le jeu et conseille donc aux utilisateurs d'opter pour. Opter pour des câbles et périphériques Thunderbolt permettra donc d'être certain de disposer des meilleures performances.On pourra également noter qu'Intel parle deet non de Thunderbolt 5,. Espérons qu'Intel ne prenne pas exemple du côté de l'USB-IF et opte pour la simplicité. Dans le cas contraire, nous pourrions nous retrouver avec un Thunderbolt 4 V2.0 (ou pire, avec pourquoi pas un Thunderbolt 4 16 soupapes rotatives Gen 2x2). Intel a indiqué que de plus amples informations seront fournies en 2023, dont le nom définitif. Croisons les doigts.