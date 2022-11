Synology lance un nouveau routeur Wi-Fi 6 avec port 2,5 GbE à 250€

Synology WRX560 : Wi-Fi 6, 2,5 GbE, compatible Mesh

Synology Router Manager

Le nouveau venu répond au doux nom de WRX560 et vient se placer dans la gamme entre le MR2200ac et le RT6600ax. Ce nouveau routeur affiche des mensurations de 233 x 194 x 66 millimètres et 1,35 kg sur la balance, permet de connecté jusqu'à 150 périphériques et propose un processeur à quatre cœurs cadencé à 1,4 GHz épaulé par 512 Mo de RAM, du Wi-Fi 6 double bande (2, 4 et 5 GHz, et donc pas de Wi-Fi 6E sur la bande de 6 GHz) avec des débits théoriques atteignant 3 000 Mb/s, la compatibilité Mesh avec les appareils de la marque, un port Gigabit Ethernet WAN, 3 ports Ethernet Gigabit LAN,(bien qu'il aurait été préférable de disposer d'un port WAN et d'un port LAN 2,5 GbE). Le design du routeur sans antennes apparentes permet également de le rendre plus discret et de l'intégrer plus facilement au sein du domicile.(pour Synology Router System), offrant à l'utilisateur une multitude d'outils dédiés à la mise en place de profils, au filtrage Web, au contrôle du trafic et à l'accès à distance. Les profils de chaque utilisateur peuvent être configurés de façon à limiter le temps passé en ligne ou pour bloquer la navigation lorsque les conditions définies sont remplies. De plus, les périphériques attribués au même profil partagent le même ensemble de règles d'accès à Internet, sans nécessiter de configuration manuelle répétitive, le tout pouvant être configuré depuis l'application DS Router pour iOS.