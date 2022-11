Black Friday VPN : Vente flash, -89 % de réduction sur PureVPN

PureVPN offre 89% de réduction Cela revient à 1.24€ par mois, soit 74.76€ sur 5 ans et 89% de réduction. Aujourd'hui, et à l'occasion du Black Friday,Cela revient à 1.24€ par mois, soit 74.76€ sur 5 ans et 89% de réduction.

Idéal pour la coupe du monde

De nouveaux modules

• PureKeep,un gestionnaire de mots de passe : il permet de stocker vos identifiants dans un endroit unique et de les afficher rapidement à partir d'une seule clef unique. Il est évidemment compatible avec tous les appareils (ordinateur, tablette et smartphone)

• PurePrivacy : ce système de sécurité numérique permet de masquer votre identité sur internet en supprimant les traqueurs

• PureEncrypt est un outil de chiffrement/cryptage qui permet de verrouiller vos fichiers

VPN performant et sécurisé

Principales caractéristiques



• Serveurs = 6500

• Pays couverts = 78

• Connexions simultanées = 10 connexions simultanées

• Logs de données = Pas de log de données Certifiée par KPMG

• Domiciliation = Îles Vierges Britanniques

• Blocage d'urgence = Oui

• Split Tunneling = Oui

• Protocoles = IKEv2, IPSec, WireGuard

• Plateformes = Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Kindle Fire, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Routeurs, Xbox, Playstation

• Support Client

• Contourner des restrictions géographiques de HBO MAX, Netflix US, Hulu, Peacock et Prime Vidéo

• Accéder à certains contenus (jeux vidéo) en avant-première

• Pouvoir regarder les programmes français depuis l'étranger (replay etc.)

• Sécuriser votre connexion sur les réseaux WiFi (Hôtels, gares, bibliothèques...)

• Contourner les restrictions de certains pays (Chine, Moyen-Orient, Russie...)

• Accélérer le chargement chez certains FAI qui brident Apple/Netflix

Ces derniers jours, l'éditeur a mis en ligne 3 nouveaux modules :

Récemment, l'éditeur a déménagé de Hong Kong aux Îles Vierges Britanniques. Par ailleurs, PureVPN prend en charge deux nouveaux protocoles: WireGuard et Proxy. Les utilisateurs ont donc la possibilité de basculer d'un protocole à l'autre lorsqu'ils sont connectés.

Autres nouveautés, le programme offre des options de multi-port, obfuscation. En cas de pépin, un support client est disponible. Enfin, 11 nouvelles langues sont intégrées et PureVPN se voit doté d'un centre de notifications pour tous les utilisateurs.

Un VPN permet de créer une connexion sécurisée entre votre ordinateur/smartphone et les sites/serveurs que vous consultez, un allié idéal en ces périodes de télétravail. Même votre fournisseur d'accès ne pourras pas accéder à vos informations, qui sont alors chiffrées de bout en bout.

Pour en bénéficier, il faut souscrire à un service, qui va ainsi placer des serveurs dans différents pays afin de contourner les restrictions en place - comme certains jeux/streaming, accessible uniquement dans certaines régions.

L'utilité d'un VPN est donc multiple :