Voilà ce que donnerait un iMac sans menton

Mogo pro : Emmenez-le partout chez vous et ailleurs

Vous tenez dans votre main un véritable concentré de technologies pour diffuser des images 1080P partout (jusqu’à 100 pouces), sans aucune restriction. L’image est très grande, nette, lumineuse et sait se régler toute seule, quel que soit les conditions. Même le son qui sort de cette petite boîte est exceptionnel grâce à la philosophie Gold Ear et ses haut-parleurs Harman -Kardon. Il sait aussi fonctionner en totale autonomie ave sa batterie et ses 18Gb de mémoire permettant de stocker jusque 10 films et 1000 chansons.