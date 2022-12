L'excellent tapis de souris Logitech Serie Studio dès 6,99€ (-30%)

. Parmi les nombreuses références disponibles sur le marché, j'ai personnellement opté pour le Logitech Serie Studio (j'utilisais un Ozone Ground Level auparavant, mais la couture sur la périphérie du tapis apporte un confort supérieur à mon goût sur le Logitech). Ce modèle dispose d'une glisse impeccable avec une surface en polyester 100% recyclé, de coutures en nylon pour les bords, d'une base en caoutchouc garantissant un bon maintien. Il est de plus sobre et résistant aux éclaboussures (pour les amateurs maladroits de café/thé/boissons en tout genre), et disponible en plusieurs tailles et coloris. La petite taille (20x23 cm) peut s'avérer pratique si vous avez peu de place, ou si avez l'habitude de soulever votre souris, et les amateurs de tapis de souris XXL trouveront également leur compte avec le modèle en 30x70 cm (il existe toutefois encore bien plus grand chez d'autres fabricants). Le tapis de souris Logitech Serie Studio 20x23cm à 6,99€ au lieu de 9,99€ Le tapis de souris Logitech Serie Studio 30x70cm à 16,99€ au lieu de 19,99€