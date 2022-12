Les ventes de Mac ne se seraient jamais aussi bien portées en Europe

une baisse de 21,6% sur un an

la baisse de la demande de PC en Europe occidentale s'est accélérée au troisième trimestre 2023. Les dépenses commerciales précédemment robustes sur les PC sont maintenant en baisse au même rythme que le segment des consommateurs. Les petites et moyennes entreprises ont considérablement réduit les achats de PC, plus que les grandes organisations, car les vents contraires économiques ont réduit les flux de trésorerie et l'augmentation des taux d'intérêt a rendu les options de financement plus coûteuses

le haut de gamme progresse en France

avec des revenus disponibles qui devraient se contracter davantage, la demande passera des options haut de gamme à des options plus abordables

Un avenir radieux ?

quatrième trimestre de l'année prochaine jusqu'en 2026, nous prévoyons un retour aux modèles saisonniers réguliers et un nouveau niveau de demande normal qui est en moyenne d'environ 25 % au-dessus des volumes prépandémiques. Les tendances positives concernant l'utilisation des appareils grand public et le travail hybride signifient qu'il y a encore un optimisme à long terme pour les PC et les tablettes

En effet, le Vieux Continent est en baisse avec 12,8 millions d'unités expédiées au troisième trimestre 2022, contre 16,3 millions d’unités au troisième trimestre 2021.De Lenovo (-24,1%) à Asus (-24,4%), en passant par HP (-36,9%- et Dell (-18,9%), toutes les autres affichent un rouge bien soutenu dans les comptes.Dans le détail, les ordinateurs portables ont obtenu le pire résultat avec 10,4 millions d'unités expédiées en baisse de 25 % d'une année sur l'autre. Les ordinateurs de bureau n'ont chuté que de 6 % alors que les expéditions de tablettes ont atteint 6,0 millions d'unités, en baisse de 13,1 % d'une année sur l'autreSelon Kieren Jessop,Malgré tout une tpour ce trimestre. En effet, si la demande de consommateurs de PC est globalement à la baisse -en raison de la hausse des prix-,que les milieu et haut de gamme.Ainsi, selon, ce dernier segment gamme (>1000$) aurait progressé de 31% en France contre une baisse de 51% pour le segment bas de gamme (<500$). Malgré tout,Canalys propose également un joli tableau sur le marché des tablettes, où les derniers iPad, même avec une baisse de 10%, affichent une part de marché en hausse, passant de 45,4% à 47% en un an. Apple aurait ainsi écoulé 2,8 millions d’iPad au troisième trimestre 2022 (contre 3,1 millions il y a un an).En effet, au