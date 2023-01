L'Apple Lisa fête son flop et ses 40 ans en offrant son code source

Non, ne touchez pas ce lecteur de disquette malheureux !

Le Lisa, officiellement pour Local Integrated Software Architecture, mais portant officieusement le nom de la fille de Steve Jobs, reprenait à son compte de nombreuses idées issues du projet Alto de Xerox qui avait fait forte impression sur Steve Jobs lors d'une démonstration. Le Lisa étrennera une interface utilisateur graphique (GUI), un puissant processeur Motorola 68 000 à 5 MHz épaulé par 1 Mo de RAM (une capacité monstrueuse pour l"époque, mais très coûteuse) et l'usage de la souris,(soit 'équivalent de près de 30 000 dollars de nos jours)(le double lecteur de disquette 5,25 pouces de la première version était particulièrement récalcitrant)(Apple ira jusqu'à enterrer 2 700 machines afin deson inventaire).Apple s'est appuyée sur le succès de l'Apple II pour développer le Lisa en axant sa conception sur un marché professionnel (il permettra plus tard de développer des logiciels pour le Macintosh) qui a finalement préféré les ordinateurs IBM, plus accessibles financièrement. Après avoir quitté l'équipe du Lisa,. Apple tentera alors de camoufler le Lisa 2 (fiabilisé et moins cher) sous l'appellation Macintosh XL, sans plus de succès.Si le Lisa a fait un bide, il était certainement en avance sur son temps et son héritage se retrouvera par la suite au sein des produits Apple. Après avoir annoncé en 2018 que le code source de Lisa OS et de ses applications serait proposé sur son site,