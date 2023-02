L'écran Apple 27" mini-LED et ProMotion encore repoussé ?

ProMotion et mini-LED

, il ne serait pourtant toujours pas entré en production, d'après l'analyste. On peut toujours se dire qu'un analyste qui repousse ses prédictions n'a pas grande valeur tant que le produit n'est pas sorti, mais Young a un petit historique assez fiable autour des machines Apple., permettant d'attendre les 120Hz comme une ribambelle d'écran du monde PC -le XDR est limité à de la 6K à 60Hz. D'ailleurs, certains imaginent qu'il pourrait aussi s'agir d'une seconde version du modèle haut-de-gamme et non d'un nouveau positionnement -un XDR v2 en sommes.Rappelons que lmais pourtant vendu plus de 1700€ . Il était à l'origine destiné à accompagner le Mac Studio, mais il s'agissait surtout du, proposé un peu moins cher (autour de 1000€ maximum) et avec un rétro-éclairage mini-LED, nettement plus performant pour lire des contenus HDR et permettant d'offrir un excellent taux de contraste. Mais Apple ne semble décidément pas vouloir descendre autant en gamme,et doit être connecté avec des moniteurs PC.