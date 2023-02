Serait-ce le Mac mini ultime ?

Un Mac mini Pro ou un Mac Studio mini ?

Un possible évolution du Mac mini ?

. Il s'agit tout simplement du boitier du Mac mini légèrement surélevé à la base par le système de grille circulaire permettant d'aspirer l'air présent sur le Mac Studio, couplé à une petite grille d'aération à l'arrière, là encore dans le style du Mac Studio. Le concept se dote ensuite des pratiques ports en façade du Mac Studio (du Thunderbolt 4 sur la version embarquant une puce M1 Ultra, et de l'USB-C pour le modèle doté de la puce M1 Max) ainsi que le lecteur de cartes SD, tout en offrant quatre ports Thunderbolt 4, le port Ethernet 10 GbE (disponible en option sur le Mac mini M2/M2 Pro et disponible de base sur le Mac Studio), les deux ports USB-A, le port HDMI (2.1 sur le Mac mini M2 Pro et 2.0 sur le Mac Studio), ainsi que la sortie casque à l'arrière.. Avec l'arrivée du Mac Pro, l'avenir du Mac Studio pourrait être compromis, permettant alors d'envisager une telle machine à la croisée des chemins, par exemple avec une puce M2 Max. En effet, si jamais le Mac Pro Apple Silicon n'offre que peu d'évolutivité (bien que l'espoir renaisse grâce aux mystérieux modules ComputeUnits découverts récemment ), il se démarquerait principalement par la présence de la puce M2 Ultra (toujours selon les rumeurs, il n'y aurait pas de puce M2 Extreme couplant 4 M2 Max). Apple aurait alors bien peu d'intérêt à équiper le Mac Studio d'une telle puce (la M2 Ultra), ce dernier ferait en effet alors trop d'ombre au porte-étendard de la marque. Personnellement, je serais ravi de pouvoir profiter de ports en façade (surtout en Thunderbolt) et du lecteur de cartes SD sur un Mac mini M2 Max (ou M3 Max), le tout dans une machine plus compacte que le Mac Studio, et surtout, inaudible . N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous.