Ces docks permettent d'utiliser 3 moniteurs externes avec les Mac M1/M2

Le DisplayLink à la rescousse

Deux nouveaux docks chez Plugable

Pour rappel, les MacBook Air M1/M2, MacBook Pro M1/M2, Mac mini M1/M2 (un moniteur en HDMI et un en Thunderbolt pour ce dernier), ainsi que l'iMac M,. Il reste toutefois possible de s'affranchir de cette limite en passant par la technologie DisplayLink. Attention, la norme DisplayLink permet bien l'affichage (souvent limité au 1080p) sur les moniteurs,. L'usage de la technologie DisplayLink passe par une puce au sein des appareils compatibles, la plupart du temps des adaptateurs, des hub ou des docks, plus rarement des écrans (certains intègrent ladite puce), et l'affichage est alors géré par un pilote et le CPU, et non par le GPU de la machine. C(le HDCP n'est souvent pas pris en charge)Les nouveaux docks Plugable UD-3900PDH et UD-768PDZ permettront donc de profiter de davantage de port sur votre machine, et de sortie HDMI compatible DisplayLink afin d'utiliser jusqu'à trois moniteurs sur les Mac M1/M2. Ce modèles ne sont pas encore commercialisés sur notre territoire, mais sont déjà proposés sur Amazon US aux tarifs respectifs de 169,99 et 179,99 dollars