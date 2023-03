Du Wi-Fi 7 et 2 ports 10GbE chez Netgear avec le Nighthawk RS700

Un premier routeur Nighthawk Wi-Fi 7 chez Netgear

Wi-Fi 7 : une nouvelle génération prometteuse

d'améliorer les réseaux domestiques, de bureau et industriels et les applications AR/VR multijoueurs, le cloud gaming et le streaming 4K et 8K

au moins 40Gb/s

La gamme Nighthawk pensée pour la performance et les joueurs accueille donc son premier modèle compatible avec le Wi-Fi 7. Ce RS700 en profite pour abandonner le design rappelant un vaisseau spatial de l'univers Star Wars pour un format cylindrique nettement plus sobre et passe-partout, qui sera certainement plus facile à intégrer au sein d'un domicile. Le Nighthawk RS700 est un modèle tri-bande (2,4/5 et 6 GHz) couvrant jusqu'à 325 mètres carrés selon le constructeur, dispose de 4 port Ethernet Gigabit, de deux ports 10 GbE (un WAN et un LAN), de huit antennes internes (4 pour la réception et 4 pour l'émission), un port Usb 3.0, et devrait offrir des débits cumulés culminant à 18,7 Gb/s.. Il n'est toutefois pas nécessaire de se jeter dessus, très peu de périphériques sont actuellement compatibles Wi-Fi 7 (aucun dans la gamme Apple)., qui permettra à terme,, tout en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente. Le Wi-Fi 7, même si les débits théoriques s'en tiennent auxévoqués par la Wi-Fi Alliance (MediaTek avait fait une démonstration technique en janvier dernier et évoquait de son côté des débits atteignants 46 Gb/s, soit plus que le Thunderbolt 3/4), serait donc. La Wi-Fi Alliance évoquait il y a peu une certification pour 2024 et une commercialisation des premiers produits certifiés dans la foulée. Comme à chaque évolution de la norme, quelques produits débarqueront sur le marché en avance, au risque de passer à côté de quelques fonctionnalités ou de nécessiter des mises à jour.