CleanMyMac X gère désormais les appareils et disques externes connectés au Mac

Appareils connectés s'ajoute au menu de CleanMyMac X

Malgré le conflit en Ukraine, l'éditeur poursuit l'optimisation de son logiciel phare et ajoute la nouvelle fonctionnalités'intègrant au menu de CleanMyMac X et permettant d'un coup d'œil de, et même de libérer rapidement de l'espace en supprimant les fichiers inutiles sur ces volumes. Attention,. Cette nouvelle itération, numérotée 4.13.0, apporte également quelques changements, comme la suppression des sauvegardes obsolètes via le menu Système, et nouveautés, comme la suppression des agents et démons de lancement lorsqu'une application est désinstallée via le module dédié.Pour rappel, CleanMyMac X (qui fonctionne nativement sur les Mac Apple Sililcon comme Intel), de lancer des scripts de maintenance, de désinstaller proprement certains logiciels qui ont tendances à laisser de nombreux fichiers dans le système, et de vérifier que la machine n'a pas été touchée par des logiciels malveillants. CleanMyMac X est d'ores et déjà disponible sur le site officiel de MacPaw , nécessite 220 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 10.10 minimum et l'éditeur propose un version d'évaluation avec quelques limitations.(au lieu de 89,95 euros). CleanMyMac X est également proposé au sein de l'abonnement Setapp proposé par MacPaw.