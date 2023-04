Des soucis d'écran noir au démarrage avec macOS Ventura 13.3 ?

Des soucis d'affichage récurrents sur macOS

Un écran noir au démarrage

Que ce soit pour la gestion de certains formats exotiques (comme l'UltraWide au lancement des premiers moniteurs), l'option Plage Dynamique étendue pour le HDR , la sorite de veille , ou encore les moniteurs connectés en HDMI , les soucis d'affichage ne sont pas rares avec macOS, y compris avec la dernière mouture. Aujourd'hui,dont notre lecteur Nico (que l'on remercie et qui remporte n mois d'abonnement VIP), avec l'affichage d'un écran noir au démarrage du Mac.Alors que ce n'était pas le cas avant la mise à jour vers macOS Ventura 13.3, la dernière itération du système peut parfois engendrer quelques soucis d'affichage.. Ce n'est toutefois pas le seul souci et il semblerait que d'autres utilisateurs, avec un affichage dans un format non adapté, dans la mauvaise orientation ou des écrans noirs ou roses. Ce dernier souci avec les économiseurs d'écran était déjà présent pour certains utilisateurs avec macOS 13.2, et ne semble pas corrigé avec la première bêta de macOS Ventura 13.4.