Au dernier trimestre, Apple a gagné davantage avec l'iPad qu'avec le Mac !

9,396 milliards de dollars pour l'iPad contre 7,735 milliards pour le Mac !

L'iPad Pro M2 est-il est un discret best seller ?

Après avoir connu une très belle croissance pendant le confinement (entre école à la maison et télétravail), les ventes de l'iPad avaient quelque peu ralenti.Lors de la présentation des résultats trimestriels et de l'appel aux analystes Dans la colonne iPad, on note effectivement(+29,64% par rapport aux 7,248 milliards de 2021).. Les raisons peuvent être nombreuses : maintien du télétravail, retard des Mac, meilleure disponibilité des produits... La situation n'était pas du tout gagnée pour la tablette, on pouvait craindre l'inverseSur son site web, Apple propose: l’iPad Pro M2, l'iPad Air 4, mais aussi l’iPad 10 et l’iPad mini 6. Cependant, la firme ne dévoile plus le détail de ses ventes depuis 2019, laissant le soin aux analystes de décortiquer la moindre info.Mais Tim Cook a laissé glisser quelques informations supplémentaires hier.. La baisse des Mac ne seraient que contextuelle, du fait du décalage dans le calendrier.Malgré tout, le marché serait en déclin, avec une baisse de 8% lors de ce dernier trimestre de 2022, mais la baisse se ralenti sensiblement.Dans ce contexte,, respectivement 15% (avec 18,1 millions d’iPad vendus) et de 5% (avec 7,7 millions de tablettes expédiées), ce qui fait que, et 17% pour son concurrent. Le reste des constructeurs tenterait tant bien que mal de limiter la casse, comme Amazon qui chute de 11%, là où Lenovo dégringole de 49%.. Même Apple affiche une petite baisse de 3% avec 63,5 millions d’unités, Samsung recule de 4% avec 30,2 millions et Amazon accuse le coup avec un recul de 11% pour 15,7 millions d’unités.