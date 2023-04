Un trimestre noir pour les Mac ? (-45%)

Les Mac en chute de 45,5% sur un an

un marché mondial en crise

En effet, là où IDC voyait 40% de chute,. Au premier trimestre 2022, Apple affichait 7,422 millions d’unités vendues, contre 4,048 millions cette année. La part de marché suit bien évidemment la même tendance, passant de 9,3% à 7,5%.Comme hier,. Les utilisateurs possèdent désormais un ordinateur ou une tablette, les ventes repartent à la baisse -la demande ayant été pourvue.De plus, au premier trimestre de 2022, Cupertino bénéficiait du lancement réussi des MacBook Pro M1 (en stock avant Noël), d'une production solide et d'une sérieuse différence entre les générations de machines. En revanche, cette année,. Sans parler du retard de trois mois.Plus globalement, les expéditions totales d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables, ce qui représenterait le quatrième trimestre consécutif de baisses annuelles à deux chiffres.Plus précisément c, tombant de 34 % d'une année sur l'autre pour atteindre 41,8 millions d'unités. Les ordinateurs de bureau auraient été légèrement moins touchés avec une baisse de 28 % à 12,1 millions d'unités.Malgré tout,. Une reprise devrait commencer à pointer le bout du nez, notamment au début du second semestre.Pour le reste, Lenovo conserve sa première place avec une baisse de 30,3% (et 12,729 millions d’unités), suivi de HP (-24,1%) et Dell (-31%).En effet, le constructeur n’aurait enregistré qu’une baisse de 29,3%, soit beaucoup moins que Cupertino.