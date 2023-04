Claris FileMaker passe en version 2023

Parmi les changements, on notera que FileMaker 2023 nécessite désormais un Mac sous macOS Monterey ou Ventura minimum, laissant de côté Catalina et Big Sur (à prendre en compte avant de faire la mise à jour selon votre matériel). De même, FileMaker Pro 2023 ne se connectera qu'à une version de FileMaker Server 19.4 ou plus récente. Un billet de blog dresse la liste des changements, dont une optimisation des performances générales, des corrections de bug et une sécurité renforcée.