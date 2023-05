L'App de stabilisation vidéo Emulsio prend en charge le HDR et les Mac

Creaceed présente Emulsio 4.0

des résultats de stabilisation vidéo et de transcodage extraordinaires pour les amateurs passionnés et les professionnels.

Gestion du HDR et une version Mac

En sus des fonctions de stabilisation avancées permettant d'ajuster l'intensité, de la comparaison simplifiée avant/après, de l'encodage dans de nombreux formats avec la possibilité de personnaliser le débit et la qualité ainsi que les codecs vidéo et audio utilisés et de l'édition non destructive, cette nouvelle version numérotée 4.0 propose une interface revue de fond en comble sur toutes les plateformes afin d'offrir une expérience utilisateur plus intuitive et efficace,offrant de meilleurs résultats et performances, des transferts en HLG et Perceptual Quantizer.Autre nouveauté d'importance,(en sus des iPad et iPhone) et permet ainsi de tirer parti de la puissance de ces machines au sein d'une interface optimisée avec, selon l'éditeur,. Le programme nécessite 10,6 Mo de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadoS 14.0 minimum, ou un Mac sous macOS 13.0 minimum. L'app propose des formules d'abonnement sous la forme d'achats intégrés s'échelonnant de 0,99 à 17,99 euros.