Final Cut Pro et Logic Pro mis à jour sur Mac pour accompagner les versions iPad

Apple met à jour Final Cut Pro et Logic Pro sur Mac

• Importez votre projet de Final Cut Pro pour iPad, et profitez des remarquables performances, des outils d’étalonnage avancés, et plus encore.

• Utilisez la gestion automatique des couleurs pour éditer aisément des plans HDR et SDR dans un même projet, avec un mappage intelligent des tonalités de la vidéo conformément à votre espace colorimétrique.

• Choisissez parmi une nouvelle collection de titres, d’effets, de transitions et de générateurs de conception professionnelle pour améliorer l’apparence de vos vidéos.

• Améliorez votre flux de travail d’étalonnage avec l’effet « Ajustements des couleurs », et appliquez de nouveaux préréglages de couleurs pour doter vos plans d’un aspect particulier.

• Grâce à l’option « Masque de suppression de scène », supprimez et remplacez l’arrière-plan derrière un sujet sans employer d’écran vert.



Final Cut Pro inclut également ces correctifs et améliorations supplémentaires :

• Utilisez la nouvelle fenêtre « Réglages ProRes RAW » pour accéder facilement à ProRes RAW ISO, à la température de couleur et au décalage d’exposition.

• Installez un module Apple ProRes RAW d’un fabricant de caméra pour afficher et ajuster les réglages optimisés pour le capteur de la caméra.

• Exportez vers HEVC jusqu’à une résolution de 8K avec accélération matérielle sur des ordinateurs Mac équipés d’une puce Apple.

• Correction d’un problème faisant que des plans multicam deviennent parfois noirs.

• L’exportation vers EXR inclut à présent un canal alpha.

• Correction d’un problème faisant que l’ajout de plans vidéo depuis le navigateur Photos générait des fichiers de résolution inférieure placés dans la timeline.

• Correction d’un problème faisant que Final Cut Pro ne pouvait pas lire des plans Sony FX9 avec des LUT intégrées.

• Correction d’un problème faisant que Final Cut Pro ne parvenait pas à s’ouvrir lorsqu’était montée une carte SD formatée exFAT avec des plans Canon.

Motion et Compressor également mis à jour

• Utilisez le traitement automatique des couleurs pour créer des projets Motion qui permettent l’adaptation dynamique vers des timelines HDR ou SDR dans Final Cut Pro.

• Contrôlez avec précision l’apparence de vos images (exposition, contraste, hautes lumières, tons intermédiaires, ombres, etc.) grâce aux curseurs de traitement des couleurs optimisé pour le contenu HDR.

• Isolez le sujet au premier plan grâce aux filtres « Incrustateur de fond vert » et « Incrustateur en luminance » mis à jour et optimisés pour le contenu HDR.

• Profitez de vitesses améliorées d’exportation et de lecture en temps réel sur les Mac dotés d’une puce Apple ou d’un processeur Intel.



Motion comprend également les corrections et améliorations suivantes :

• Cette version améliore le filtre « Mise à l’échelle par tranches » pour empêcher le décalage d’objets lors du réglage des paramètres Développer.

• Elle améliore la stabilité lors de l’enregistrement des styles de texte dans l’inspecteur.

• Elle améliore la stabilité lors de l’utilisation du comportement Stabiliser.

• Faites un recadrage automatique des vidéos dans une taille carrée, verticale ou personnalisée ; tout en conservant la hauteur d’origine.

• Utilisez des raccourcis clavier standard pour copier et coller des fichiers du Finder dans la fenêtre de lot.

• Créez des paquets IMF supplémentaires avec plus de pistes audio, ou utilisez le fichier CPL d’un paquet IMF dans un lot standard.

• Étiquetez automatiquement des canaux Surround lors de la configuration d’un lot à l’aide de la ligne de commande.

. Si la nouvelle itération de Logic Pro sur Mac est assez succincte, se contentant d'ajouter les fonctions nécessaires afin de pouvoir importer et exporter des projets compatibles entre les plateformes (il semblerait aussi que certains effets et fichiers audio absents de la version Mac aient été ajoutés afin de pouvoir les retrouver après l'import d'un projet élaboré sur iPad), les notes de version de la mise à jour pour Final Cut Pro sont nettement plus touffues (vous pouvez les retrouver en intégralité ci-dessous).. Voici les nouveautés de Motion :Et les notes de versions de Compressor :