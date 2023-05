Les MacBook Pro et Mac mini M2 Pro sont dispo sur le Refurb : de 360 à 760€ de réduction !

Des MacBook Pro M2 Pro dès 2039€

Le Mac mini M2 Pro à 1709€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.Il est donc désormais possible de s'offrir, soit une économie de 360 euros sur le tarif officiel. La version M2 Max en 14 pouces débute à 3139 euros, soit une ristourne de 560 euros. Si vous préférez le format 16 pouces, la version M2 Pro débute à 2549 euros, ce qui représente une remise de 450 euros, et le premier modèle équipé d'une M2 Max est à 3529 euros, soit une ristourne de 620 euros.Le Mac mini M2 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, 32 Go de RAM et 512 Go de SSD est également proposé au tarif de 1709 euros, soit une remise de 300 euros. Le Mac mini M2 et davantage de configurations de M2 Pro devraient être proposés dans les jours qui viennent.