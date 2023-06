Le suivi des mains de Leap Motion revient avec un capteur pensé pour la réalité mixte

Leap Motion 2 : un retour 10 ans après ?

Vers un second flop ?

courageux

Après un lancement en fanfare en 2012 (le Kinect de la Xbox était arrivé fin 2010), l'interêt pour le capteur Leap Motion permettant de contrôler des logiciels avec des gestes avait fondu comme neige au soleil, malgré son intégration au sein de machines de grands constructeurs comme Asus. Alors que les rumeurs évoquaientLa technologie est sur le point de renaître de ses cendres avec le Leap Motion 2, disposant de capteurs plus performants et d'un format encore plus compact. Si l'appareil pourra toujours être posé sur un bureau pour contrôler des logiciels sur un ordinateur (le logiciel dédié est comaptible Mac et PC),Il semble toutefois compliqué de tout miser sur la réalité mixte car les acteurs de ce marché embarquent leurs propres capteurs et technologie, et ne devraient pas pousser leurs clients à ajouter un capteur supplémentaire sur leurs casques. Reste l'usage professionnel si la technologie est réellement plus performante que la concurrence, ou l'utilisation sur des machines de bureau en sus du sacro-saint combo clavier/souris.