Les aides auditives Oticon MFi sont compatibles avec les Mac

Les aides auditive MFi d'Oticon sont compatibles Mac

Les aides auditives Oticon Made for iPhone® (MFi) permettent aux personnes malentendantes de passer automatiquement de l’écoute de leur environnement ambiant à l’écoute de leurs appareils Apple, que ce soit depuis un iPhone, un iPad, un iPod Touch ou dorénavant un ordinateur à Mac avec une haute qualité audio.

Une meilleure intégration

Oticon ON Oticon A/S Télécharger

Le constructeur n'aura pas attendu longtemps après les annonces des mises à jour des outils d'accessibilité d'Apple pour proposer(pour Made for iPhone)Il sera donc envisageable de(VoiceOver, réglages de la balance, contenu énoncé, descriptions, sons en arrière-plan,passage simplifié de stéréo à mono) avec les aides auditives Oticon MFi, dont les plus récentes Oticon More et Oticon Real, que ce soit pour les appels téléphoniques, FaceTime, Siri ou l'écoute de musique et de contenu multimédia. Le constructeur propose également l'application dédiée Oticon ON afin de paramétrer les aides auditives, de consulter l'état de la batterie, ou d'utiliser l'appareil en tant que microphone depuis un iPhone, iPad ou une Apple Watch . Oticon On est d'ores et déjà disponible gratuitement sur l'App Store. Le programme nécessite 89,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum.