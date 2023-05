De nouveaux outils d'accessibilité à venir sur iOS : interface simplifiée, voix synthétique

Live Speech, Personal Voice et Point and Speak in Magnifier

Live Speech

Personal Voice

Point and Speak

Chez Apple, nous avons toujours cru que la meilleure technologie est une technologie conçue pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ravis de partager de nouvelles fonctionnalités incroyables qui s'appuient sur notre expérience afin que chacun ait la possibilité de créer, de communiquer et de faire ce qu'il aime.

Assistive Access

Cupertino se fend donc d'un communiqué de presse officiel annonçantDe nouveaux outils logiciels seront déployés plus tard cette année afin d'aider les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs. reste à savoir si ces fonctionnalités seront réservées à iOS 17, ou si elles seront également intégrées au sein d'iOS 16.Parmi ces nouvelles fonctions,-qui sera également proposé sur Mac-mettra à profit(via la lecture au préalable d'un texte pendant 15 minutes, le tout sera analysé et traité en local par des algorithmes d'apprentissage automatique), et les utilisateurs malvoyants pourront s'appuyer sur(comme des appareils électroménagers). Selon Tim Cook :Assistive Access (Accès assisté) permettra. Ces évolutions d'interface ont été conçues en prenant en compte les témoignages de personnes atteintes de troubles cognitifs afin de leur permettre de continuer à pouvoir utiliser simplement certaines fonctions des appareils d'Apple. L'interface pourra ainsi afficher de larges boutons avec un contraste élevé, du texte plus facile à lire, et offrira des outils permettant de personnaliser l'expérience en fonction des besoins., comme la possibilité d'utiliser des aides auditives Made for iPhone et l'audio personnalisé sur Mac, Voice Control avec des suggestions en phonétique afin de choisir le bon mot parmi plusieurs, Switch Control pour utiliser des contrôleurs adaptés au sein des jeux, Text Size avec un réglage simplifié de la taille des polices, ou encore VoiceOver avec la possibilité de personnaliser la vitesse de diction de Siri de 0,8 à 2x.