Un SSD pour automatiser et synchroniser les sauvegardes chez Synology avec le BeeDrive

Synology BeeDrive

hub personnel de sauvegarde

Un logiciel "bientôt disponible" sur Mac

Synology présente son dernier né comme étant un. Ce petit SSD externe affiche des mensurations de 65 x 65 x 15mm pour 43 grammes sur la balance et propose une connexion en USB-C 3.2 Gen2 avec des débits maximum de 1050 Mo/s. BeeDrive se distingue d'un SSD traditionnel en permettant de. Evidemment, pour que la synchronisation fonctionne, il faudra au préalable connecter le BeeDrive à chaque machine.Le périphérique permettra également de(il faudra toutefois connecter le BeeDrive à un ordinateur pour cela). Il sera également envisageable de transférer des fichiers depuis iOS/Android vers Windows grâce à la fonction BeeDrop.Pour le moment, le BeeDrive fonctionne avec Windows 10, Windows 11, iOS 15 et Android 10 minimum, et, sans plus de précisions. Le BeeDrive est d'ores et déjà disponible, résiste aux chutes d'une hauteur de 2 mètres et se décline en 1 et 2 To.