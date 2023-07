Un MacBook Pro modulaire en préparation chez Apple

Un MacBook Pro modulaire à la limite de l’iPad ?

Modularized Computing And Input Devices

Un exemple de dispositif informatique peut inclure une base ou un corps avec un disque dur interne. Il peut inclure de nombreux capteurs disposés dans le volume interne. Il peut comporter un écran amovible fixé à une charnière et un clavier également amovible.

Ainsi,A mi-chemin entre un Mac tactile et un iPad, le produit permettrait d’être un ordinateur complet ouOn peut d'ailleurs parfaitement imaginer le résultat au vu des schémas fournis. Certains pourraient aussi y voir la réponse à certaines critiques sur l’absence de modularité du Mac Pro.En effet, le nom du brevet est plus qu’explicite :et propose des illustrations qui ressemblent à des versionsdu MacBook Pro Bref(mais le brevet pourrait ne jamais voir le jour comme beaucoup d’entre eux) et quel positionnement ce genre de machine pourrait avoir dans le catalogue d’Apple !