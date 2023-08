Les rumeurs autour du MacBook Pro M3 Max d'Apple : un CPU enfin plus puissant en préparation

M3 Max : enfin un CPU plus performant !

Jusqu'à 40 coeurs GPU

Une gamme 100% M3 très bientôt

- M3 : iMac, MacBook Pro de base, MacBook Air, MacBook Air 15", Mac mini

- M3 Pro : Mac mini, MacBook Pro 14 et 16"

- M3 Max : MacBook Pro 14 et 16", Mac Studio

- M3 Ultra : Mac Studio

Or depuis la commercialisation de ce processeur,. Dernier exemple en date, sur le M2 Max/Ultra, les gains sont marginaux, les ingénieurs préférant mise sur le GPU ainsi que les routines décodage/encodage ou encore les coeurs dédiés à l'IA. Pourtant, de nombreuses applications (audio, développement) reposent encore beaucoup sur la partie CPU.D'après Mark Gurman,. Ils arriveraient donc seulement un an après les M2 Max (voir notre test) Multiplier les coeurs économes n'a en effet que peu d'intérêt sur une machine professionnelles, car ces derniers sont avant tout destinés à des tâches peu gourmandes en performances, et les 4 coeurs sont largement suffisants la plupart du temps.. On l'a vu avec le M2 , même à nombre de coeurs équivalents, la montée en performance était tout simplement bluffante. Apple est en effet capable de revoir son architecture en profondeur entre deux générations pour proposer des puces plus compétitives.Reste que pour un usage bureautique,lorsque la machine n'a pas besoin d'être économe en énergie. Actuellement, la firme semble fermer à la porte à cette possibilité et le retour des GPU AMD ou Nvidia n'est pas non plus à l'ordre du jour -dommage.et envisage logiquement l'arrivée de nouveaux modèles :Intéressant, l'homme (généralement bien renseigné), alors que cette machine n'a plus grand chose à voir avec le reste de la gamme -Touch Bar abandonnée, châssis d'un autre âge, écran riquiqui.... Le M3 devrait être gravé à 3nm, permettant sans doute de faire grimper un peu les fréquences (ou le nombre de transistors) sans augmenter la consommation.. Il pourrait arriver dès l'automne. Mais il paraitrait étonnant que la firme privilégie cette machine à l'iMac M3 ou encore au MacBook Air M3, bien plus populaires.