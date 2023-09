macOS Sonoma optimise la gestion de la batterie des MacBook Air M2 13"

masOS Sonoma optimise la batterie des MacBook Air M2 13"

A quoi sert la gestion de l’état de la batterie ?

La fonction de gestion de l’état de santé de la batterie est conçue pour améliorer la durée de vie de votre batterie en ralentissant son vieillissement chimique. Sa mise en œuvre s’appuie sur la surveillance de l’historique des températures et du profil de charge de votre batterie.



Sur la base des mesures recueillies, la fonction de gestion de l’état de santé de la batterie peut réduire temporairement la charge maximale de votre batterie. Cette opération s’effectue au gré des besoins afin de veiller à ce que le niveau de charge de votre batterie soit parfaitement adapté à votre utilisation. Elle a pour effet de réduire l’usure de la batterie et de ralentir son vieillissement chimique.

Les notes de mise à jour officielles de macOS Sonoma , toujours pas traduites en français, l'indiquent en toutes lettres. Le nouveau système de Cupertino propose. Sans plus de détails fournis par Apple, il reste difficile de savoir ce qui a été amélioré et pourquoi seul ce modèle (et non le 15 pouces) en bénéficie.Au sein d' une page d'assistance dédiée