De nouveaux MacBook Pro avant la fin de l'année ?

De nouveaux MacBook Pro en 2023 ?

Est-ce qu'on y croit ?

Retrouvez nos tests de MacBook Pro 2023 en vidéo

Pour rappel, Apple a dû faire face à des soucis d'approvisionnement et n'a pas proposé ses MacBook Pro équipés d'une puce M2 Pro ou M2 Max fin 2022 mais en janvier 2023. Par le passé, Apple a déjà lancé des évolutions assez rapprochées de ces MacBook Pro Intel, et les sources de DigiTimes provenant des chaines d'approvisionnementLa prochaine évolution des MacBook devrait embarquer les puces M3 Pro et M3 Max et, toujours selon les sources de DigiTimes,. Les dalles actuelles disposant déjà d'une luminosité importante culminant à 1 600 nits en HDR, il serait question d'utiliser ces nouvelles dalles non pas pour offrir une meilleure luminosité mais pour proposerSi l'arrivée de dalles améliorées et plus économes en énergie semble plausible,. En effet, Apple a pris l'habitude de dévoiler les puces de base avant de les décliner en versions Pro, Max et Ultra. Il se pourrait donc que la puce M3 soit dévoilée avant les M3 Pro/Max et équipe des machines comme l' iMac (qui n'a pas encore eu droit à la puce M2), Mac mini et MacBook Air De même, les versions actuelles n'ont pas encore soufflé leur première bougie et, voire même quelques mois de plus avant de présenter une nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons pas longtemps à attendre avant de vérifier si Apple a réellement de nouveaux MacBook Pro dans ses cartons pour 2023.Espérons également que les puces M3 gravées en 3nm soient plus impressionnantes que la puce A17 Pro (également en 3nm) qui offre certes un bond en performances (+10% en CPU mais avec une fréquence en hausse et + 20% en GPU),