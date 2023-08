Une refonte majeure de l'iPad Pro pour 2024 (OLED, M3, nouveau Magic Keyboard...)

Une réforme majeure de l'iPad Pro pour 2024

aucune mise à jour majeure pour l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini ou l'iPad Air

meilleure chance depuis des années de revigorer le marché" avec un "iPad Pro révisé"

Une technique de gravure permettant de limiter la casse

Pour Mark Gurman,n'est à attendre cette année. En revanche, 2024 promettrait d'être un excellent cru, voire carrément plus excitant.Au menu pour ces tablettes dénommées J717, J718, J720 et J721, on trouverait de(l'iPad 12,9" passerait à 13"), et un nouveau Magic Keyboard., incluant notamment un trackpad plus grand.En outre,(pour cela, il faudrait que les premiers Mac M3 soient sorties des usines de Cupertino). Au vu de ses informations, le journaliste deest confiant et estime qu'il s'agit là de laSi ces informations étaient confirmées,Ainsi, la comparaison pourrait être ardue -par exemple- avec le MacBook Air d'entrée de gamme, au niveau de la(poids et taille), de l’ou desSi certains pourraient se contenter d'un iPad au vu de leur utilisation, la-qui n’est pas abordée par Mark Gurman- pourrait également être un point de friction. En effet,. Enfin, il semblerait qu'Apple -malgré son refus officiel d'un Mac tactile- soit tout de même en train de faire de l’iPad, un Mac à part entière.Apparemment, les écrans -que Cupertino prévoirait d'utiliser- comporteraient unequi superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de, les écrans OLED pourraient permettre de prolonger la durée de vie de la batterie. La partie ultra-mince en verre (qui passe de 0,5 mm à 0,2 mm) est également moins résistante, LG a développé un processus de gravure et de découpe simultané pour atténuer les risques de casse.Enfin, cette technologie permettrait d'obtenir, le prix ne devrait pas trop bouger...