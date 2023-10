Creative veut concurrencer la Scarlett de Focusrite avec sa nouvelle interface audio

Les Scarlett de Focusrite en ligne de mire

La Scarlett Solo Gen3

Creative Live! Audio A3

Avec sa gamme Scarlett,. En effet, le petit boitier reconnaissable entre mille grâce à son châssis en aluminium rouge a trouvé sa place sur de nombreux bureaux. Ce succès commercial n'est pas volé, les Scarlett sont de bonnes interfaces et Focusrite jouit, à raison, d'une bonne aura auprès des amateurs et professionnels de la M.A.O.Il faut dire que, après avoir céder les droits de la marque portant son nom en 1973. La firme est ensuite reprise par Phil Dudderidge, ancien ingénieur du son de Led Zeppelin, qui vient de quitter Soundcraft. Focusrite conçoit et produit des cartes audio professionnelles, des préamplificateurs pour microphone, des égaliseurs et des compresseurs analogiques, ainsi queSi Creative ne dispose pas d'une aura équivalente à Focusrite,. En effet, le tarif contenu devrait permettre à la nouvelle venue de croiser le fer avec la Scarlett Solo en se distinguant par la présence de deux entrées combo XLR/Jack 6,35mm au lieu d'une seule sur la petite Focusrite.La Live! Audio A3 propose également(contre une seule sortie sur la Scarlett Solo),qui pourrait être utile aux créateurs de contenu et aux podcasteurs. L'interface de Creative marque toutefois le pas en proposant de l'audio en 24 bits/96kHz, là où la Focusrite monte en 192 kHz.Niveau tarif,que l'on trouve actuellement à 143 euros en promotion (154,99 euros habituellement). Reste à savoir si le tarif contenu ainsi que la présence de deux sorties casques et deux entrées préamplifiées au lieu d'une seront suffisants pour attirer les utilisateurs et tailler des croupières à la Solo de Focusrite (qui propose également des modèles plus haut de gamme, mais au tarif plus élevé).