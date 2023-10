Le MacBook Air 15 ne séduirait pas grand monde....

Des ventes en berne

Une rentrée ratée

La demande pour le nouveau MacBook Air de 15 pouces a chuté de manière significative après la rentrée scolaire, les prévisions d'expédition ayant été révisées à la baisse d'environ 20 % ou plus cette année. Les livraisons de MacBook (Air et Pro) devraient diminuer d'environ 30 % en glissement annuel pour atteindre environ 17 millions d'unités en 2023.

Il n'y aura pas de nouveaux produits pour le dernier trimestre de 2023 et le niveau des expéditions des MacBook sera nettement inférieur à celui des dernières saisons

Apparemment Apple s'attend à ce que le processeur M3 augmente les livraisons de MacBook en 2024

On ne savait pas trop où la placer dans la gamme déjà bien fournie des portables Apple et surtout cette dernière affichait. Preuve en est, ce Mac avait -très rapidement après sa sortie- fait l'objet dece qui n'est généralement pas un signe de succès.D'après l'analyste,(c'est énorme). Cela s'expliquerait par une baisse très marquée de la demande après la rentrée des classes de septembre -une période plutôt faste pour Apple qui profite des offres. Mais la situation toucherait globalement tous les portables d'Apple.Il ne voit pas d'amélioration poindre dans un proche avenir, contrairement à d'autres analystes qui espèrent une reprise l'année prochaine.Pour lui, Apple doit surtout faire face au contrecoup du COVID et du travail à la maison,(les Mac M2 ne présentant pas suffisamment de nouveautés pour encourager les utilisateurs de Mac M1 à changer, par exemple).Néanmoins, il attend de pied ferme la prochaine génération d'Apple Silicon :. Mais il reste prudent, espérant qu'Apple se décide enfin à alléger et simplifier une gamme de Mac trop complexe.