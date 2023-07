L'avenir commercial incertain du MacBook Air M2 15 pouces

Des ventes décevantes pour le MacBook Air M2 15 pouces ?

Un mauvais départ

Un contexte compliqué et l'attente de la puce M3

Le MacBook Air M2 15 pouces , permettant aux amateurs de portables avec un grand écran de ne pas être obligés de partir sur le très onéreux MacBook Pro 16 pouces . Avec son écran de 15 pouces,, particulièrement friands de cette diagonale.Selon les sources de DigiTImes en provenance des chaines d'approvisionnement d'Apple,. Ce manque d'engouement aurait également entrainé une baisse des commandes de la part des revendeurs, ce qui n'arrange rien pour Apple.Le MacBook Air M2 15 pouces est une bonne machine, comme vous avez pu le voir dans nos tests, et j'ai vraiment apprécié les quelques jours passés en sa compagnie, son format m'attirant nettement plus que mon MacBook Pro 16 pouces dès qu'il fallait se déplacer. Toutefois, cette machine, aussi intéressante soit-elle,Tout d'abord, l, et le marché des ordinateurs n'est pas au mieux de sa forme, même si Apple arrive à limiter la casse par rapport à la concurrence selon les analystes (nous aurons une idée de cela lors des prochaines résultats financiers). De plus,, sans parler des options, ce qui le met en portafaux face au MacBook Pro 14 pouces en promotion, ou aux machines du Refurb . Ce point devrait certainement s'arranger dans quelques semaines, lorsque le 15 pouces sera également proposé en reconditionné.Autre point important,, ce qui peut également réfréner les ardeurs des éventuels clients. En effet, Apple ne devrait plus trop tarder à lancer le génération suivante de puces Apple Silicon, et