Cette année, les M3 Max seraient bien plus puissants que les M3 Pro !

M2 Pro vs M2 Max

Un gros changement pour les CPU des M3 Pro et M3 Max ?

C'est le Mac qui est content !

Pour bien comprendre la suite, il faut d'abord jeter un œil aux M2 Pro et M3 Pro de la gamme actuelle. Tout d'abord, sur la partie CPU,(8 cœurs performants et 2 cœurs efficients pour les M1 Pro/M1 Max, 8 cœurs performants et 4 cœurs efficients pour les M2 Pro/M2 Max), ce qui limitait le bond en performance, certainement à cause d'un processus de gravure en 5nm identique à la génération précédente.Pour être complet, il existe également des versions de la puce M2 Pro sur les MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme et Mac miniLa bande passante mémoire est également doublée entre les verrions Pro et les versions Max, passant de 200 Go/s pour les premiers à 400 Gi/s pour les seconds.Selon les rumeurs, Apple pourrait changer son fusil d'épaule pour les M3 Pro et M3 Max en ce qui concerne la partie CPU. En effet,, ce qui réservait ces derniers aux utilisateurs ayant besoin de plus de puissance GPU, et cela pourrait changer avec cette nouvelle génération.Tout d'abord,(6 performants et 6 efficients)soit une belle progression face au 8 cœurs CPU (4 + 4) et jusqu'à 10 cœurs GPU de la M2.(12 pour la version d'entrée de gamme),, soit deux cœurs performants de plus que l'année dernière, là encore grâce au passage à la gravure en 3 nm. Niveau GPU, le M3 Pro pourrait compter jusqu'à 30 cœurs GPU., et 40 cœurs GPU. Non seulement, mais deviendrait également intéressant pour ceux qui n'ont que faire d'une importante puissance graphique !Ces chiffres sont bien alléchants et annoncentDe plus, dans nos rêves les plus fous, le stockage de base et la dotation en RAM pourraient également être revus à la hausse, et le Thunderbolt 5 tout comme le Wi-Fi 7 seraient également de la partie (n'en jetez plus). Le gros avantage de cet événement surprise, c'est que. Bon week-end et rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi !